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У січні ВВП України зріс на 3,5% – Мінекономіки

12:03 13.02.2024 |

Економіка

 

У перший місяць 2024 року українська економіка за попередніми даними зросла на 3,5% порівняно з січнем 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що зростання ВВП в січні на рівні 3,5% зумовлено збільшенням інвестиційного попиту, який генерує бюджет, а також доступністю зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, робота українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення рф та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту.

Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів.

У міністерстві підкреслюють, що у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих

"Своєю чергою через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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