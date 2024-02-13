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Голова МВФ: Київ заслужив на міжнародну підтримку, цього року необхідно $42 мільярди
11:35 13.02.2024 |
Цього року Україні необхідно $42 млрд зовнішнього фінансування. І країна повністю заслужила ці гроші, враховуючи її економічні здобутки.
Про це CNBC повідомила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Forbes.
"Скажу прямо: Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни", - сказала вона.
Також Георгієва наголосила, що Україні вдалося знизити інфляцію з 27% до 5%, а також відновити перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%.
Очільниця МВФ наголосила, що без міжнародної підтримки є ризик того, що всі ці здобутки можуть бути втрачені.
Георгієва нагадала, що Євросоюз уже підтримав пакет фінансової допомоги для України, і вона сподівається, що Конгрес США також затвердить підтримку для України.
!2 лютого 2024 року команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у Києві. 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування EFF.
Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $890 млн) - на початку липня та в середині грудня.
Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду та оцінки виконання зобов'язань на кінець грудня 2023 року.
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