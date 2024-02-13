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Мінекономіки України та Nasdaq підписали MOI щодо посилення української економіки та ринку капіталу
10:18 13.02.2024 |
Глобальна технологічна компанія Nasdaq надаватиме технічну допомогу уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру та розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння (MOI) Nasdaq і Міністерство економіки України підписали 12 лютого в присутності посла України в США Оксани Маркарової та посла США в Україні Бріджит Брінк, ідеться в повідомленні міністерства на його сайті.
"Експертиза і технології Nasdaq вкрай необхідні Україні для розвитку ринків залучення довгострокового фінансування українськими компаніями та організованих ринків капіталів. Наша мета цьогоріч - стати більш економічно самозарадними й співпраця із Nasdaq - це можливість зробити нашу економіку більш стійкою, створити більше рівних можливостей, аби втілювати свій економічний потенціал на повну", - наведено слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко в релізі.
У межах угоди Nasdaq і Мінекономіки визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки. Nasdaq також розглядає потенційні можливості відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq і в США, і в ЄС, однак звільнення від плати потребує дозволу регуляторних органів.
"Відновлення економіки України вимагатиме глобальних зусиль з боку як державного, так і приватного секторів, і ця домовленість є першим кроком назустріч глибшому партнерству між Nasdaq та Україною", - сказав виконавчий віцепрезидент Nasdaq Едвард Найт.
Уточнюється, що партнерству між Nasdaq та урядом України сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Адміністратор USAID Саманта Пауер, чиї слова наведено в релізі, нагадала, що Україні вдалося залучити $4 млрд прямих іноземних інвестицій протягом перших трьох кварталів минулого року, а нове партнерство демонструє привабливі інвестиційні можливості, запропоновані Україною.
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