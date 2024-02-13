МВФ обговорив у Києві з Мінфіном і НБУ активізацію внутрішнього фінансування бюджету

Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі із заступником директора Європейського департаменту Умою Рамакрішнан і за участю керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея на зустрічах у Києві в понеділок обговорила можливості збільшення доходів держбюджету і внутрішніх джерел фінансування його дефіциту з Мінфіном на чолі з міністром Сергієм Марченком і правлінням НБУ на чолі з Андрієм Пишним.

"Окрім залучення зовнішнього фінансування, Міністерство фінансів вживає заходів щодо збільшення внутрішніх ресурсів, зменшуючи дефіцит держбюджету. Розвиток потенціалу фінансової системи України є одним із пріоритетних напрямів співпраці української влади та експертів МВФ. Учасники зустрічі обговорили подальші заходи щодо стимулювання доходів держбюджету та внутрішнього ринку запозичень", - йдеться в релізі Мінфіну за підсумками зустрічі.

Згідно з ним, сторони обговорили також джерела фінансування державного бюджету України, включно з міжнародною допомогою та внутрішнім борговим ринком.

"За результатами 2023 року податкові та митні доходи державного бюджету повернулися на довоєнний рівень, а обсяги випущених ОВДП збільшилися вдвічі, порівняно з 2022 роком. Хоча, на даному етапі, зовнішнє фінансування продовжує відігравати значну роль, для нас критично важливо й надалі створювати умови для зростання внутрішніх доходів держбюджету", - зазначив Марченко.

Мінфін також у понеділок повідомив про проведення в середу, 14 лютого, онлайн засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів, співголовою якого є Марченко, наголосивши, що в рамках роботи Платформи необхідна чітка пріоритизація потреб України.

На зустрічах МВФ із Мінфіном і Нацбанком також обговорювали підготовку до третього перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) і початок роботи відповідної місії Фонду у Варшаві з 17 лютого.

Експертні обговорення фокусуватимуться на виконанні Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. У результаті успішного перегляду програми Україна зможе отримати наступний транш від Фонду в розмірі приблизно $900 млн, зазначив Мінфін.

"Зі сфери компетенції Національного банку у фокусі зустрічей (із місією) перебуватимуть, зокрема, такі питання: ситуація у фінансовому секторі країни, стан банківської системи, подальша реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, пріоритети курсової та монетарної політики. А також питання подальшої активізації внутрішніх каналів фінансування державного бюджету України, які разом із міжнародною фінансовою допомогою дадуть змогу забезпечити потреби України", - зазначив, зі свого боку, Нацбанк.

Україна 2023 року залучила $4,5 млрд від МВФ у межах EFF із загального обсягу програми в $15,6 млрд. Водночас програма є частиною пакета міжнародної підтримки України, який становить приблизно $122 млрд.

У 2024 році програма EFF передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні за загального її обсягу, запланованого в держбюджеті, на рівні близько $37 млрд.

Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, Україна до кінця лютого має підготувати заходи щодо мобілізації додатково щонайменше 0,5% ВВП до держбюджету-2024 (до 40 млрд грн), хоча голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа заявила про заявлені Міноборони додаткові видатки на суму близько 720 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

За відсутності необхідного зовнішнього фінансування касові видатки держбюджету в січні цього року впали до 169,3 млрд грн після рекорду грудня в 548,2 млрд грн і 337,9 млрд грн у листопаді.

Водночас дефіцит держбюджету України після зростання в грудні 2023 року до рекордних 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді в січні цього року знизився до 14,9 млрд грн.