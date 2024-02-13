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В «Армії відновлення» вже 88 000 безробітних. Отримують по 10 650 грн на місяць
23:21 12.02.2024 |
В "Армії відновлення" на суспільно корисних роботах зайнято вже 87 852 безробітних станом на початок лютого 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.
Держава виплатила заробітну плату за участь у суспільно корисних роботах на суму 582 млн грн. Оплата за такі роботи складає 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.
Кабінет міністрів у жовтні минулого року підняв у півтора раза оплату за суспільно корисні роботи до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року у зв'язку з підвищенням мінімалки оплата збільшилася до 10 650 грн, а з 1 квітня 2024 року зросте до 12 000 грн.
Безробітних почали залучати до суспільно корисних робіт з осені 2022 року. За рік дії цього проєкту, який отримав назву "Армія відновлення", до таких робіт залучили понад 62 000 безробітних.
Вид суспільно корисних робіт залежить від потреб конкретного регіону. Найчастіше це розбір завалів, розчищення доріг, розвантаження гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг біженцям, плетіння маскувальних сіток чи консервування продукції для Збройних Сил України, облаштування блокпостів й укриттів, заготівля дров тощо.
Наразі "Армія відновлення" діє у 19 областях України. Найбільше безробітних залучено у Харківській області (17 180 осіб), Донецькій (11 170) і Київській (10 634).
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