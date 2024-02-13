Польські митники відмовляються пломбувати українські транзитні фури із зерном

Польські митники відмовляються ставити пломби на фури з українським зерном, які мають йти транзитом в інші країни.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Вже сьогодні машини з таким товаром (із зерном - авт.), які пройшли митне оформлення на українській митниці та на польській митниці, польські митники не випускають і кажуть, що не повісять пломби", - сказав він.

Балін зазначив, що під час митного оформлення вантажівки, які прямують транзитом, мають бути опломбовані для того, щоб товар гарантовано проїхав територією Польщі. За його словами, польські митники відмовляються ставити пломби у зв'язку з тим, що страйкарі на кордоні можуть знову їх зірвати та пошкодити товар.

Як повідомляв Укрінформ, у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" 11 лютого польські фермери почали трощити українські фури із зерном та висипали його на дорогу.

Польські аграрії 9 лютого розпочали блокування декількох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.