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Сума збитків інфраструктури України через війну сягнула вже $155 мільярдів - KSE
Прямі збитки, завдані українській інфраструктурі через війну, збільшилися до $155 мільярдів найбільш постраждалим є житловий фонд країни.
Такі дані чергового дослідження «Росія заплатить» оприлюднила Київська школа економіки (KSE), передає Укрінформ.
«Сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже $155 млрд. Ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року», - йдеться у повідомленні.
На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Станом на січень кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків становить понад 250 тис. будівель, з них 222 тис. - приватні, понад 27 тис. - багатоквартирні та 526 - гуртожитки. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд. Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська області.
Збитки інфраструктурним об'єктам оцінюються у $36,8 млрд, втрати промисловості та підприємства - на рівні $13,1 млрд. За останніми даними, зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.
Через бойові дії продовжує зростати сума прямих збитків від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі - до $9 млрд, агропромислового комплексу - $8,7 млрд. Крім того, станом на початок цього року зросли збитки сфер ЖКГ - до $4,5 млрд та охорони здоровʼя - до $3,1 млрд
Як повідомлялося, 15 лютого Мінвідновлення планує презентувати нову оцінку збитків і втрат внаслідок збройної агресії РФ.
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