Фінансові новини
- |
- 12.02.24
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року
13:58 12.02.2024 |
З початку року ваучери на навчання від держави отримали понад 1700 українців.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відомство вказує, що найбільш затребуваними спеціальностями і професіями, які українці опановують за ваучерами, є:
* медсестринство;
* кухар;
* дошкільна освіта;
* медицина;
* тракторист;
* водій;
* екстрений медичний технік;
* водій навантажувача.
Ваучер на навчання - це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.
Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ядерна енергетика повертає собі популярність через війну в Україні - голова МЕА
|Здорожчання пального в роздробі набирає обертів
|Ціни на нафту опускаються, Brent торгується біля $81,4 за барель
|У січні на Українській енергетичній біржі реалізували понад 34 мільйони кубометрів газу
|У Польщі планують перевіряти все зерно з України, яке йде транзитом до інших країн
|Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року
Бізнес
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно
|OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
|Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ
|Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок