Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року

З початку року ваучери на навчання від держави отримали понад 1700 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомство вказує, що найбільш затребуваними спеціальностями і професіями, які українці опановують за ваучерами, є:

* медсестринство;

* кухар;

* дошкільна освіта;

* медицина;

* тракторист;

* водій;

* екстрений медичний технік;

* водій навантажувача.

Ваучер на навчання - це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.

Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.