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АНАЛІТИКА

Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року

13:58 12.02.2024 |

Економіка

 

З початку року ваучери на навчання від держави отримали понад 1700 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомство вказує, що найбільш затребуваними спеціальностями і професіями, які українці опановують за ваучерами, є:

* медсестринство;
* кухар;
* дошкільна освіта;
* медицина;
* тракторист;
* водій;
* екстрений медичний технік;
* водій навантажувача.

Ваучер на навчання - це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.

Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.

За матеріалами: Економічна правда
 

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