До Києва прибули представники МВФ перед третім переглядом програми EFF

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) з робочим візитом прибули до Києва, де обговорять з українською владою цілі економічної політики Києва та викликах, що стоять перед економікою.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України", - зазначив Степанян.

За його словами, команда МВФ 13 лютого також братиме участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання.

Додається, що після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.