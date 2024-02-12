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Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку України - Kyodo News
10:00 12.02.2024 |
Японія виділить 15,8 млрд єн (106 млн дол) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.
Про це повідомляє Kyodo news.
Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінуванні.
Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни і підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню.
У січні Японія оголосив про внесок у розмірі 37 млн дол до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків.
При цьому, Японія не може надавати пряму військову допомогу, через обмеження згідно з конституцією.
Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та промисловість, інформаційні технології, а також вдосконалення управління та антикорупційні заходи, повідомляють джерела Kyodo news.
Очікується, що Японія і Україна також підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.
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