РЕБ переведуть на ринкові рейки - Федоров

Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, за прикладом дронів.

Про це повідомляє віцепрем‘єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "ДІЇ" в YouTube.

Україна має амбіції відкрити ринок РЕБ для підприємців.

"Працюємо над тим щоб повторити успіх як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію", - зазначив Михайло Федоров.

За результатами компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міноборони.

"РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори", - додав міністр.

Як зазначається, Міноборони вже почало активне контрактування РЕБу.

Федоров також зазначив про можливе створення окремої бригади РЕБу.



