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Експорт українським морським коридором сягнув 22 млн
09:20 12.02.2024 |
Створений Військово-морськими силами Збройних сил України морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 22 млн тонн продукції, обсяги може бути збільшено ще на чверть, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков за підсумками візитів у чорноморські порти.
"Понад 22 мільйони тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору через Чорне море, який у світі називають "Українським коридором". Із серпня ним скористалися понад 700 суден", - написав Кубраков у фейсбуці в суботу.
Віцепрем'єр зазначив, що перевалювання йде з трьох портів Великої Одеси - "Чорноморська", "Одеси" і "Південного". У ніч на суботу вони вкотре були атаковані російськими дронами. "На жаль, маємо пошкодження інфраструктури для переваллювання та знищене зерно", - повідомив Кубраков.
За його словами, з 18 липня (останнього дня роботи "зернового коридору") внаслідок атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об'єктів портової інфраструктури, постраждало понад 26 цивільних осіб.
"Водночас портовики доволі швидко відновлюються. Сьогодні побачив це на власні очі. Ба більше, щодня збільшують обсяги перевалювання. Про це, а також про перспективи функціонування йшлося на нарадах у трьох ключових портах України", - зазначив віце-прем'єр.
Він зазначив, що понад 22 млн тонн за пів року - не межа. Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури - мережі автомобільних доріг і залізниці - за належної безпекової складової дасть змогу збільшити обсяги щонайменше на чверть, запевнив Кубраков.
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