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АНАЛІТИКА

У пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею відновили рух вантажівок

09:06 12.02.2024 |

Економіка

 

Рух вантажних транспортних засобів у пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею відновлено.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» - відновлено. За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацією, сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика», - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у суботу.

Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, польські аграрії 9 лютого розпочали блокування доріг по всій країні, а також пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

Станом на ранок суботи у чергах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, де польські фермери поновили блокування, перебувало близько 1300 вантажівок.
 

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