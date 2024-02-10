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Логістика в українських портах подешевшала на $10 за тонну - Висоцький
23:13 09.02.2024 |
В українських портах логістика подешевшала на 10 доларів за тонну у порівнянні з жовтнем - листопадом 2023 року.
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі з представниками бізнесу, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці.
Він зазначив, що найближчими місяцями здешевлення може бути ще на 15 - 20 доларів за тонну.
"Маємо докладати максимальних зусиль для розвитку морських шляхів експорту" - наголосив Висоцький.
Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
За п'ять місяців роботи коридору з морських портів України було відправлено 18 млн т вантажів, з яких 12,7 млн т - агропродукція.
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