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АНАЛІТИКА

Логістика в українських портах подешевшала на $10 за тонну - Висоцький

 

В українських портах логістика подешевшала на 10 доларів за тонну у порівнянні з жовтнем - листопадом 2023 року.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі з представниками бізнесу, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці.

Він зазначив, що найближчими місяцями здешевлення може бути ще на 15 - 20 доларів за тонну.

"Маємо докладати максимальних зусиль для розвитку морських шляхів експорту" - наголосив Висоцький.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

За п'ять місяців роботи коридору з морських портів України було відправлено 18 млн т вантажів, з яких 12,7 млн т - агропродукція.
 

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