Фонд держмайна цього тижня продав активів на ₴17 мільйонів

На цьому тижні за результатами приватизаційних аукціонів Фонд державного майна України залучив до бюджету майже 17 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«ФДМУ провів 5 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму майже 17 млн гривень. Загальна кількість учасників торгів становить 46 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найдорожчим лотом тижня стали будівлі на Львівщині, які вдалося реалізувати за 14,5 млн грн.

Наступного тижня Фонд держмайна планує провести 20 приватизаційних аукціонів. Серед запропонованих до приватизації об'єктів - єдиний майновий комплекс ДП «Нігинський кар'єр» (основна продукція - камінь вапняковий, відсів вапняковий, борошно вапнякове). На торги буде виставлено 53 од. нерухомості та інфраструктури: цехи, склади, корпуси та адмінбудівлі, а також 34 транспортні засоби. Стартова ціна активу - 13,2 млн грн.

Також наступного тижня у потенційних інвесторів буде можливість позмагатися за єдиний майновий комплекс ДП «Чечельницький спиртовий завод». До складу ЄМК входять 44 одиниці нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо). Також 17 транспортних засобів та спецтехніки. Стартова ціна об'єкту - 2,7 млн грн.