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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів становлять ₴130 мільярдів
17:45 09.02.2024 |
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 лютого 2024 року становлять 130 млрд грн.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
«Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни», - зазначив він.
За його словами, уряд своєю чергою продовжує надавати українським громадам необхідну фінансову допомогу. «У січні цього року перерахували на місця 11,8 млрд грн. Зокрема, 2,5 млрд грн додаткової дотації», - поінформував Шмигаль.
Прем'єр-міністр підкреслив, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 лютого 2024 року становлять 130 млрд грн. «Важливо, аби ці кошти працювали насамперед для захисту України та наших громадян», - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, Вінниця очолила рейтинг міст обласного значення із найбільшою часткою відрахувань на підтримку ЗСУ, спрямувавши на підтримку захисників майже 10% бюджету громади.
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