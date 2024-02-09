Prozorro Market став обов'язковим інструментом для держзакупівель продуктів харчування

Кабінет Міністрів України зобов'язав установи освіти, охорони здоров'я та інших держзамовників, які здійснюють державні закупівлі за бюджетні кошти, купувати низку продуктів за електронним каталогом у разі, якщо їхня вартість перевищує 100 тис. грн.

Згідно з повідомленням Міністерства економіки, відповідні зміни до постанови №1178 про особливості здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю.

"Міністерство економіки проаналізувало, який набір продуктів найчастіше закуповується закладами освіти, медичними установами, і запропонувало зміни до чинних нормативних актів, покликані спростити для замовників і постачальників закупівлі таких продуктів. Механізм закупівель за електронним каталогом - найзрозуміліший і найдоступніший, тому ми пропонуємо замовникам і постачальникам використовувати під час купівлі саме електронний каталог. Рішення також сприятиме попередженню можливих зловживань та знизить корупційні ризики під час закупівель", - пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

До переліку товарів, які мають закуповувати за каталогом, внесено, зокрема, м'ясо - курятину, свинину, яловичину, заморожену рибу, яйця, молоко та молочні продукти включно зі сметаною та кефіром, сирні вироби, цукор буряковий, макарони, борошно та різні крупи, овочі та фрукти - капусту, буряк, моркву, яблука, картоплю тощо.

Електронний каталог Prozorro Market є частиною реформ у сфері публічних закупівель і дає змогу замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів усього за дев'ять днів, збираючи конкуренцію вдвічі вищу, ніж під час класичної тендерної процедури. Адміністратором каталогу товарів широкого вжитку, зокрема продуктів харчування, визначено централізовану закупівельну організацію ДУ "Професійні закупівлі".

"Prozorro Market є не лише швидким, зручним, безпечним, з мінімальними витратами ресурсів замовника способом закупівлі, а й таким, де економія втричі перевищує показники відкритих торгів. Сума закупівель продуктів харчування в електронному каталозі вже перевищує 2 мільярди гривень, а протягом 2023 року кожна третя закупівля в системі відбулася з використанням нашого інструменту", - зазначив директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.

Передбачається, що якщо закупівля за електронним каталогом шляхом запиту пропозицій не відбулася, замовник може здійснити закупівлю на відкритих торгах, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі. Або закупівлю шляхом запиту пропозицій з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану.

Уряд згідно з цим же рішенням заборонив закупівлю товарів, робіт і послуг у фізичних та юридичних осіб з РФ, Білорусі та Ірану, у компаній, кінцевими бенефіціарами, або власниками понад 10% акцій яких є громадяни цих країн. Винятки становлять громадяни, які проживають на території України на законних підставах; активи громадян із цих країн у компаніях-постачальниках передано АРМА; товари з РФ і РБ необхідні для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19 жовтня 2022 року.