Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні та 0,5% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю .

Вона нагадала, що у січні 2023 року він був вищим – 0,8%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками січня цього року знизилася до 4,7% з 5,1% за підсумками грудня та листопада.

Зазначається, що у січні-24 базова інфляція зросла до 0,4% з нуля у грудні та 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що у січні-2023 базова інфляція становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція знизилася до 4,6%.

На споживчому ринку у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, олію, м'ясо птиці, сало, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,3% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% переважно через здешевлення палива та олій на 4,6%. На 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.

Нацбанк України у січні покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі та до 8,8% – у третьому.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 10,8% до 9,7%.

Споживчі ціни у січні 2024р., %

Січень 2024 до грудня 2023 Січень 2024 до січня 2023 Індекс споживчих цін 0.4 4.7 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.1 3.7 Продукти харчування 1.2 3.5 Хліб та хлібопродукти 0.1 -2.8 Хліб 0.3 5.8 Макаронні вироби 0.7 0.3 М'ясо та м'ясопродукти -1.1 10.2 Риба та рибопродукти 1.4 5.3 Молоко 1.6 9.3 Сир та м'який сир (сир) 0.8 7.6 Яйця -8.4 -18.7 Масло вершкове 1.5 10.2 Олія соняшникова -0.9 -16.1 Фрукти 4.5 2.3 Овочі 16.8 13.1 Цукор -2.9 -8.4 Безалкогольні напої 0.6 5.8 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.7 9.5 Одяг та взуття -5.5 -6.7 Одяг -5.6 -6.6 Взуття -5.5 -7.1 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.1 12.8 Утримання та ремонт житла 0.4 3.1 Водопостачання 0.0 0.8 Прибирання сміття 0.0 5.0 Каналізація 0.0 0.7 Утримання будинків та прибудинкових територій 1.3 4.2 Електроенергія 0.0 69.7 Природний газ 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.3 0.3 Охорона здоров'я 1.3 8.8 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1.2 7.8 Амбулаторні послуги 1.5 11.9 Транспорт -1.5 1.7 Пальне та олії -4.6 -0.1 Транспортні послуги 0.7 6.2 Пасажирський залізничний транспорт 2.5 -1.1 Пасажирський автодорожній транспорт 0.6 6.8 Зв'язок 0.0 0.5 Відпочинок та культура 0.4 -1.1 Освіта 0.4 12.0 Ресторани та готелі 0.9 12.2 Різні товари та послуги 1.0 10.5

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані : Держстат