Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат
15:46 09.02.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні та 0,5% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю .
Вона нагадала, що у січні 2023 року він був вищим – 0,8%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками січня цього року знизилася до 4,7% з 5,1% за підсумками грудня та листопада.
Зазначається, що у січні-24 базова інфляція зросла до 0,4% з нуля у грудні та 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що у січні-2023 базова інфляція становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція знизилася до 4,6%.
На споживчому ринку у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, олію, м'ясо птиці, сало, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.
Одяг та взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,3% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.
Ціни на транспорт знизилися на 1,5% переважно через здешевлення палива та олій на 4,6%. На 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.
Нацбанк України у січні покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі та до 8,8% – у третьому.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 10,8% до 9,7%.
Споживчі ціни у січні 2024р., %
|Січень 2024 до грудня 2023
|Січень 2024 до січня 2023
|Індекс споживчих цін
|0.4
|4.7
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1.1
|3.7
|Продукти харчування
|1.2
|3.5
|Хліб та хлібопродукти
|0.1
|-2.8
|Хліб
|0.3
|5.8
|Макаронні вироби
|0.7
|0.3
|М'ясо та м'ясопродукти
|-1.1
|10.2
|Риба та рибопродукти
|1.4
|5.3
|Молоко
|1.6
|9.3
|Сир та м'який сир (сир)
|0.8
|7.6
|Яйця
|-8.4
|-18.7
|Масло вершкове
|1.5
|10.2
|Олія соняшникова
|-0.9
|-16.1
|Фрукти
|4.5
|2.3
|Овочі
|16.8
|13.1
|Цукор
|-2.9
|-8.4
|Безалкогольні напої
|0.6
|5.8
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.7
|9.5
|Одяг та взуття
|-5.5
|-6.7
|Одяг
|-5.6
|-6.6
|Взуття
|-5.5
|-7.1
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.1
|12.8
|Утримання та ремонт житла
|0.4
|3.1
|Водопостачання
|0.0
|0.8
|Прибирання сміття
|0.0
|5.0
|Каналізація
|0.0
|0.7
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|1.3
|4.2
|Електроенергія
|0.0
|69.7
|Природний газ
|0.0
|0.0
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.3
|0.3
|Охорона здоров'я
|1.3
|8.8
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1.2
|7.8
|Амбулаторні послуги
|1.5
|11.9
|Транспорт
|-1.5
|1.7
|Пальне та олії
|-4.6
|-0.1
|Транспортні послуги
|0.7
|6.2
|Пасажирський залізничний транспорт
|2.5
|-1.1
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.6
|6.8
|Зв'язок
|0.0
|0.5
|Відпочинок та культура
|0.4
|-1.1
|Освіта
|0.4
|12.0
|Ресторани та готелі
|0.9
|12.2
|Різні товари та послуги
|1.0
|10.5
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
Дані : Держстат
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Кувейт відкрив ринок для українських експортерів риби
|Кабмін призначив нового очільника Мінветеранів
|Prozorro Market став обов'язковим інструментом для держзакупівель продуктів харчування
|Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат
|Україна може підвищити податки в разі припинення допомоги з США, – Bloomberg
|Польський єврокомісар підтримав вимогу фермерів обмежити експорт аграрних товарів з України
|Пошкодження російських НПЗ ставить під сумнів виконання зобов'язань перед ОПЕК+
Бізнес
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga
|Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент