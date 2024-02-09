Україна може підвищити податки в разі припинення допомоги з США, – Bloomberg

Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Українські чиновники планують запропонувати цей план МВФ наступного тижня.

Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що Україна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу. Це є умовою для її кредитної програми на суму $15,6 млрд.

Співробітники МВФ на чолі з керівником місії фонду в Україні Гевіном Греєм здійснять триденний візит до Києва, починаючи з 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та розблокує транш допомоги у розмірі $900 млн.

За програмою МВФ Україна цього року має отримати $5,3 млрд.

"Ключовим джерелом коштів для заміни коштів зі США буде розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки є високоліквідними, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть інвестувати готівку, яку вони утримують через ризик війни, у високодохідні державні облігації", пише видання.

Це може принести принаймні $5 млрд доходу цього року. Водночас уряд також міг би підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

Як повідомлялося, у січні Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.

Водночас 8 лютого Сенат США ухвалив процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону. Україна може отримати пона $60 млрд.