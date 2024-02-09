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Поляки заблокували вже три пункти пропуску на кордоні: біля «Медики» непереливки і легковим авто
13:34 09.02.2024 |
Через акції протесту польських фермерів у п'ятницю ускладнено рух через пункти пропуску "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".
Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив у коментарі "Українській правді".
9 лютого польські фермери розпочали акції протесту, під час яких обмежили можливість руху дорогами, які ведуть через польсько-український кордон.
Після 10:00 за київським часом розпочалися акції протесту перед пунктом пропуску "Медика".
Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Протестувальники налаштовані пропускати по одному вантажному автомобілю, одному автобусу та одному легковому автомобілю на годину.
При цьому надають змогу водіям автобусів та легковиків, на власний розсуд та ризик, оминути місце протесту об'їзною дорогою.
Зважаючи на зазначене, прикордонники пропонують подорожувальникам за можливості спланувати маршрут через інші пункти пропуску, зазначив Демченко.
Після 11:00 близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску "Гребенне". Тут протестувальники планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.
Після 11:30 також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ".
Протестувальники заявили про намір пропускати щогодини по одній вантажівці в обидва боки. Рух автобусів, за попередніми даними, відбуватиметься без змін.
Напередодні у Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП, двох із них - з понеділка, 12 лютого.
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