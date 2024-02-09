Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на електромобілі в Україні в січні зріс майже втричі
10:57 09.02.2024 |
Упродовж січня український автопарк поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,8 раза більше, ніж у січні 2023-го.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні миннулого
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3490 штук (нових - 840, уживаних - 2650).
Із 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.
Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (286 одиниць), BYD Song (83), Honda eNS1 (80), Toyota BZ4X (56), Nissan Ariya (50).
Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf - у січні її придбали 355 разів, на другому місці - Tesla Model 3 (309), на третьому - Tesla Model Y (242), четвертому- Volkswagen e-Golf (178), замикає п'ятірку Volkswagen iD .4 (201).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
|Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Україна може підвищити податки в разі припинення допомоги з США, – Bloomberg
|Польський єврокомісар підтримав вимогу фермерів обмежити експорт аграрних товарів з України
|Пошкодження російських НПЗ ставить під сумнів виконання зобов'язань перед ОПЕК+
|Нафта стабілізувалася після стрибка напередодні, Brent біля $81,6 за барель
|Польські фермери вперше блокуватимуть експорт українських товарів залізницею
|Поляки заблокували вже три пункти пропуску на кордоні: біля «Медики» непереливки і легковим авто
Бізнес
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga
|Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент