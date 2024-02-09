Попит на електромобілі в Україні в січні зріс майже втричі

Упродовж січня український автопарк поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,8 раза більше, ніж у січні 2023-го.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні миннулого

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3490 штук (нових - 840, уживаних - 2650).

Із 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (286 одиниць), BYD Song (83), Honda eNS1 (80), Toyota BZ4X (56), Nissan Ariya (50).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf - у січні її придбали 355 разів, на другому місці - Tesla Model 3 (309), на третьому - Tesla Model Y (242), четвертому- Volkswagen e-Golf (178), замикає п'ятірку Volkswagen iD .4 (201).