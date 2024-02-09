Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 02:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дія.City планують поширити на виробників протезів та електромобілів – Шмигаль
23:25 08.02.2024 |
Спеціальний правовий режим Дія.City планують поширити на виробників біонічних протезів та електромобілів. Це анонсував премʼєр-міністр Денис Шмигаль на заході, присвяченому другій річниці Дія.City, повідомляє кореспондент LIGA.net.
Поширення Дія.City на компанії-виробники біонічних протезів важливо для забезпечення українських захисників та захисниць, зазначив Шмигаль. Щодо електромобільної промисловості, за його словами, поклади літію в Україні можуть забезпечити не лише внутрішні потреби України, а й зовнішні.
За словами віцепремʼєра Михайла Федорова, ініціатива щодо електромобілів важлива для ветеранів, а також для стимулювання галузі.
Спецрежим Дія.City для IT-компаній запустили у лютому 2022 року. Він має понад 830 резидентів та більш як 62 000 спеціалістів. Станом на лютий 2024 року резиденти сплатили 8,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
|Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Дія.City планують поширити на виробників протезів та електромобілів – Шмигаль
|АМКУ оштрафував Нафтогаз за заправки Glusco. Але дозволив концентрацію
|Сукупна пропозиція на ринку торговельної нерухомості в Києві становить близько 250 тис. кв. м - UTG
|Вакантність торгових центрів Києва, що наразі працюють, до кінця 2023 р. становила 14,2% - UTG
|Ціни на нафту і далі зростають, Brent біля $80,9 за барель
|Ще 550 тисяч кубометрів газу на добу: «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини
Бізнес
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент
|TSMC побудує другий завод у Японії
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon