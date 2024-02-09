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АНАЛІТИКА

Дія.City планують поширити на виробників протезів та електромобілів – Шмигаль

23:25 08.02.2024 |

Економіка

 

Спеціальний правовий режим Дія.City планують поширити на виробників біонічних протезів та електромобілів. Це анонсував премʼєр-міністр Денис Шмигаль на заході, присвяченому другій річниці Дія.City, повідомляє кореспондент LIGA.net.

Поширення Дія.City на компанії-виробники біонічних протезів важливо для забезпечення українських захисників та захисниць, зазначив Шмигаль. Щодо електромобільної промисловості, за його словами, поклади літію в Україні можуть забезпечити не лише внутрішні потреби України, а й зовнішні.

За словами віцепремʼєра Михайла Федорова, ініціатива щодо електромобілів важлива для ветеранів, а також для стимулювання галузі.

Спецрежим Дія.City для IT-компаній запустили у лютому 2022 року. Він має понад 830 резидентів та більш як 62 000 спеціалістів. Станом на лютий 2024 року резиденти сплатили 8,5 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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