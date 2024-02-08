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АНАЛІТИКА

Щонайменше три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств - ФДМУ

Щонайменше три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств - ФДМУ

 

Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною і зацікавлена у придбанні наших компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці голова Фонду державного майна Віталій Коваль за підсумками зустрічі з представниками Посольства Республіки Індія в Україні.

«Індія працює над розширенням торговельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств», - наголосив Коваль.

Під час зустрічі керівник Фонду держмайна також розповів індійським посадовцям про можливості для потенційних інвесторів, зокрема про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі ФДМУ - Земельний банк та санкційне майно.

Як повідомлялося, Україна зацікавлена у залученні індійських інвесторів до процесу відбудови.
Ключові теги: Індія
 

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