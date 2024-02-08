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Польські фермери з понеділка заблокують ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
14:03 08.02.2024 |
Польські фермери з понеділка, 12 лютого, заблокують ще один пункт пропуску - «Зосин-Устилуг».
Як передає Укрінформ, про це Державна митна служба України повідомляє у Телеграмі.
«До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску «Зосин-Устилуг» з польської сторони кордону», - ідеться у повідомленні.
У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху.
«Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону», - зазначили у Митній службі.
Як повідомляв Укрінформ, польські фермери планують із 9 лютого заблокувати КПП «Дорогуськ - Ягодин» на місяць.
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