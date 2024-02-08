Польські фермери з понеділка заблокують ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери з понеділка, 12 лютого, заблокують ще один пункт пропуску - «Зосин-Устилуг».

Як передає Укрінформ, про це Державна митна служба України повідомляє у Телеграмі.

«До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску «Зосин-Устилуг» з польської сторони кордону», - ідеться у повідомленні.

У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху.

«Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону», - зазначили у Митній службі.

Як повідомляв Укрінформ, польські фермери планують із 9 лютого заблокувати КПП «Дорогуськ - Ягодин» на місяць.