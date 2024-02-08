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АНАЛІТИКА

Попит на ввезені в Україну вживані іномарки в січні зріс на 45% - «Укравтопром»

11:36 08.02.2024 |

Економіка

 

Український автопарк у січні поповнили майже 16,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 45% більше, ніж за той самий місяць 2023 року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, нових легкових авто в січні-2024, за даними асоціації, зареєстровано майже 4,4 тис. (приріст 47%).

Найбільша частка в сегменті вживаних іномарок минулого місяця, як і раніше, належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: дизельні - 29%; електромобілі - 16%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного "секонд-хенду" залишається Volkswagen Golf - 948 реєстрацій.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли також: Renault Megane - 759 од.; Skoda Octavia - 669 од.; Volkswagen Passat - 599 од.; Volkswagen Tiguan - 396 од.; Nissan Leaf - 355 од.; Audi A4 - 347 од.; Audi Q5 - 334 од.; Nissan Rogue - 330 од. і Tesla Model 3 - 309 од.

Середній вік уживаних машин, які перейшли в січні на українські номери, становить 9,8 років.

Як повідомлялося, у січні-2023 попит на уживані вживані іномарки в Україні скоротився у 2,8 раза порівняно із січнем-2022 - до 11,5 тис. од., а лідером був Renault Megan із 926 авто.

За весь минулий рік реєстрації таких авто знизилися на 45% проти попереднього року - до 214,4 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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