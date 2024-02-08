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Умєров про спрощене списання військового майна: За тиждень всі питання будуть вирішені
Міністерство оборони завершує підготовку підзаконних актів до закону, який спрощує процедури списання військового майна. За словами міністра Рустема Умєрова, всі технічні нюанси будуть вирішені уже наступного тижня.
"Набуває чинності важливий закон, який спрощує процедури списання військового майна. [Він] значно зменшує бюрократію, робить процедури простішими та прозорішими. Міністерство оборони вже завершує підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону. Не пізніше ніж за тиждень всі технічні питання для спрощення відповідних процедур будуть вирішені", - йдеться у Facebook міністра.
Верховна Рада ухвалила цей закон ще чотири місяці тому - на початку жовтня 2023 року, президент Володимир Зеленський підписав його 6 лютого.
Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира. Для цього не потрібні будуть жодні затвердження та погодження. Це стосується усієї номенклатури військового майна: від аптечок до дронів, але крім зброї.
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