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АНАЛІТИКА

Ринок деревини ожив після спаду на початку року: зростають ціни та попит

09:47 08.02.2024 |

Економіка

 

З початку року держпідприємство "Ліси України" відвантажило понад 700 000 кубометрів деревини, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

"Після періоду застою реалізація пожвавилася. Залишки знизилися. Обсяг законтрактованої деревини на торгах першого кварталу вже перевищив 2 млн кубометрів", - написав Болоховець у соцмережах.

Наприкінці січня голова "Лісів України" заявляв про спад у галузі через блокаду кордонів. Тоді держпідприємство вирішило виставити на аукціони зі зниженням ціни понад мільйон кубометрів деревини, щоби підтримати ринок у критичній ситуації.

Додаткові аукціони триватимуть до березня. Сума контрактів з початку року вже досягла майже 4,1 млрд грн і перевершила показник щодо необробленої деревини за аналогічний період 2023 року.

Сьогодні середня ціна реалізації становить приблизно 2100 грн за кубометр. У четвертому кварталі минулого року середня ціна становила 1750 грн за кубометр.

"Отже, спостерігається не лише зростання обсягів реалізації, а й цінова динаміка", - прокоментував Болоховець.

Він додав, що запроваджені антикризові заходи дають результат.

Зокрема, на підприємстві посилено контроль за виконанням контрактів. Якщо дерево виставлено на торги та викуплено, керівник філії повинен забезпечити його заготівлю та відвантаження згідно з узгодженим графіком постачання.

Весь обсяг нереалізованої деревини одразу без затримок виставляється на додаткові торги.

План із заготівлі своєчасно коригується відповідно до укладених контрактів, щоб уникнути накопичення залишків та втрати якості.

"Ситуація поступово покращується. Сподіваюся, найскладніший період ми пройшли", - резюмував Болоховець.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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