Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін підписав з ПРООН меморандум про розширення співпраці

09:22 08.02.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів Сергій Марченко та постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні Яко Сільє підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення та розширення співпраці.

Як передає Укрінформ, про це повдіомляє пресслужба Мінфіну.

Угода передбачає, зокрема, співпрацю сторін у таких напрямах, як удосконалення державного фінансового управління при реалізації проєктів з відновлення критичної та соціальної інфраструктури; покращення функціональних можливостей Мінфіну у сфері критично важливих комунікацій та кібербезпеки.

Також ПРООН сприятиме розширенню міжнародного співробітництва; розвитку національної системи фінансування Цілей сталого розвитку (ЦСР); підтримуватиме реформи у сфері державного управління.

Ще одним напрямком співпраці визначено забезпечення фінансування для енергосервісних компаній з метою модернізації інфраструктури систем життєзабезпечення об'єктів державної та комунальної власності.

"Переконаний, що досвід ПРООН та активна робота в рамках підписаного Меморандуму створить підґрунтя для подальшого забезпечення економічного відновлення, посилення внутрішньої спроможності та стабільності в умовах повномасштабного вторгнення", - заявив Марченко.

Сільє зазначив, що Меморандум зміцнить партнерство між ПРООН та Міністерством фінансів, наголошуючи на спільній відданості досягненню стійких результатів відновлення.

Як повідомлялось, Програма розвитку ООН уже залучила на відбудову України 360 млн дол. грантів і близько 840 млн дол. кредитів.

Експерти ПРООН провели енергоаудит 26 українських лікарень і розробили для них рекомендації з енергоефективності.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5937
  0,0317
 0,08
EUR
 1
 40,5035
  0,1089
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5704  0,01 0,03 38,0574  0,02 0,06
EUR 40,5443  0,00 0,01 41,2952  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес