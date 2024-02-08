Мінфін підписав з ПРООН меморандум про розширення співпраці

Міністр фінансів Сергій Марченко та постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні Яко Сільє підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення та розширення співпраці.

Як передає Укрінформ, про це повдіомляє пресслужба Мінфіну.

Угода передбачає, зокрема, співпрацю сторін у таких напрямах, як удосконалення державного фінансового управління при реалізації проєктів з відновлення критичної та соціальної інфраструктури; покращення функціональних можливостей Мінфіну у сфері критично важливих комунікацій та кібербезпеки.

Також ПРООН сприятиме розширенню міжнародного співробітництва; розвитку національної системи фінансування Цілей сталого розвитку (ЦСР); підтримуватиме реформи у сфері державного управління.

Ще одним напрямком співпраці визначено забезпечення фінансування для енергосервісних компаній з метою модернізації інфраструктури систем життєзабезпечення об'єктів державної та комунальної власності.

"Переконаний, що досвід ПРООН та активна робота в рамках підписаного Меморандуму створить підґрунтя для подальшого забезпечення економічного відновлення, посилення внутрішньої спроможності та стабільності в умовах повномасштабного вторгнення", - заявив Марченко.

Сільє зазначив, що Меморандум зміцнить партнерство між ПРООН та Міністерством фінансів, наголошуючи на спільній відданості досягненню стійких результатів відновлення.

Як повідомлялось, Програма розвитку ООН уже залучила на відбудову України 360 млн дол. грантів і близько 840 млн дол. кредитів.

Експерти ПРООН провели енергоаудит 26 українських лікарень і розробили для них рекомендації з енергоефективності.