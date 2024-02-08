Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
09:11 08.02.2024 |
Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після вторгнення Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому, і раніше вони домовилися, що ця домовленість триватиме до березня 2024 року.
Британське міністерство бізнесу і торгівлі заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п'ять років, за винятком яєць і м'яса птиці, які будуть продовжені на два роки, і що британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну.
"Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення", - сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме "стільки, скільки буде потрібно".
Британія підтримує військові зусилля України, надаючи зброю та допомогу, а також сприятливі торговельні умови, включаючи нову угоду про цифрову торгівлю.
Раніше під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ТОП-НОВИНИ
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ринок деревини ожив після спаду на початку року: зростають ціни та попит
|Мінфін підписав з ПРООН меморандум про розширення співпраці
|Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
|Нафта дорожчає на тлі незначного прогресу у мирних переговорах у Газі та послаблення долара
|Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA
|Україна розпочне торгівлю електрикою зі Словаччиною та Угорщиною. Є дати перших аукціонів
Бізнес
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії