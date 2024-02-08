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Через Prozorro у січні замовники організували тендерів на ₴58 мільярдів
23:04 07.02.2024 |
У січні 2024 року публічні замовники оголосили у Prozorro закупівель на 58,14 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Prozorro.
"Протягом січня публічні замовники оголосили у Prozorro закупівель на 58,14 млрд грн та уклали договорів на 62 млрд грн за результатами конкурентних торгів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у всього в січні замовники оголошували в Prozorro близько 33 тис. закупівель.
Найбільші витрати запланували спрямувати на:
* лектроенергію - 9,7 млрд грн;
* будівництво та ремонт будівель - 4,4 млрд грн;
* бензин та ДП - 4,3 млрд грн;
* харчові продукти - 3,8 млрд грн;
* ліки - 2,8 млрд грн.
Усі оборонні замовники оголосили 804 конкурентні процедури на 6,1 млрд грн. Також всі замовники оголосили 190 закупівель БПЛА на 598 млн грн.
Всього ж у січні замовники уклали 31 тис. договорів на 62 млрд грн, заощадивши 4,3 млрд грн за результатами торгів.
Як повідомлялось, уряд істотно вдосконалив процедури оборонних закупівель; у системі Prozorro запроваджується новий інструмент - рамкова угода, за якою буде відбуватися, зокрема, постачання пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, військової форми, а також дронів для потреб Сил оборони.
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