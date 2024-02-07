Фінансові новини
- |
- 07.02.24
- |
- 20:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Міноборони заявили про спробу зірвати закупівлі харчів для армії
16:59 07.02.2024 |
Державне підприємство Міністерства оборони "Агенція закупівель у сфері оборони" ("Державний оператор тилу", DOT) заявило, що недоброчесні постачальники намагаються зірвати закупівлі харчування для Збройних Сил України.
"5 лютого компанія ТОВ "Трейд Полтава" подала позов до суду, яким намагається заблокувати 11 процедур закупівлі харчування, оголошених "Державним оператором тилу" в минулу п'ятницю", - заявили в DOT.
Там встановили, що "Трейд Полтава", відповідно до свого Статуту та видів економічної діяльності, займається торгівлею шин, ремонту автомобільної техніки тощо. Жодних тендерів у Prozorro на постачання харчування, як для Міністерства оборони України, так і для інших замовників, даний постачальник не вигравав.
Окрім цього, вже інша юридична особа, а саме ТОВ "Трейд Граніт Інвест", яка пов'язана із колишньою групою "Трейд Коммодіті" бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського, 6 лютого звернулась до суду із ідентичною позовною заявою.
6 лютого Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою повернув цю заяву, тобто відмовився її розглядати. Суд також встановив зловживання процесуальними правами ТОВ "Трейд Граніт Інвест", а саме намагання втрутитись в автоматизований розподіл справ з метою визначення потрібного судді для розгляду справи.
"Очевидним є те, що позивачі, які є пов'язані між собою, намагаються подати якомога більше позовів, щоб зірвати закупівлі харчування для ЗСУ", - підсумували в "Операторі тилу".
Як повідомлялося, наприкінці січня підприємство "Державний оператор тилу" уклало перші сім контрактів на закупівлю пально-мастильних матеріалів (ПММ) на загальну суму 6,5 млрд грн.
Нагадаємо, у серпні минулого року Міноборони призначило керівником підприємства "Державний оператор тилу", яке відповідає за закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсів для ЗСУ, колишнього очільника держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нацбанк пропонує змінити законодавство про бюро кредитних історій
|У Міноборони заявили про спробу зірвати закупівлі харчів для армії
|Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт
|Рада прийняла за основу законопроект про експорт біометану
|Бізнес-асоціації просять доопрацювати новий законопроєкт про мобілізацію
|«Укрфінжитло» припинить видавати пільгову іпотеку на нерухомість на вторинному ринку
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту