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Боррель побачив, як Україна створює «Армію дронів»
Високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів".
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).
"Вчора мав нагоду на власні очі побачити українську винахідливість - нещодавній стартап зараз виробляє 1500 маленьких дронів на день в межах програми "Армія дронів", - зазначив топ-дипломат ЄС.
За його словами, Україна має потенціал, щоб стати технологічною державою.
У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Нагадаємо, топ-дипломат ЄС у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.
У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні - 6 і 7 лютого.
Напередодні президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ окремий рід - Сили безпілотних систем.
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