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З початку великої війни українці накопичили 1,4 млн грн нових боргів
12:40 07.02.2024 |
Українці накопичили 1,4 млн нових боргів від початку повномасштабної війни, повідомляє Опендатабот. 80% нових боргів з'явилося у реєстрі минулого року.
Серед боргів наразі найбільше стягнень на користь держави, адмінправопорушень та штрафів за ПДР.
Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг - на 38% та 30% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік.
Як змінились борги українців під час повномасштабної війни:
- штрафи за адміністративні правопорушення - +38%
- несплата комунальних послуг - +30%
- на 25% побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Більшість з цих штрафів додалось у 2022 році.
- у категорії "Стягнення коштів" боргів поменшало на 27,5%
- +4,5% боржників по аліментах за два роки.
З лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги. Це не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.
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