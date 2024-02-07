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АНАЛІТИКА

З початку великої війни українці накопичили 1,4 млн грн нових боргів

12:40 07.02.2024 |

Економіка

З початку великої війни українці накопичили 1,4 млн грн нових боргів

 

Українці накопичили 1,4 млн нових боргів від початку повномасштабної війни, повідомляє Опендатабот. 80% нових боргів з'явилося у реєстрі минулого року.

Серед боргів наразі найбільше стягнень на користь держави, адмінправопорушень та штрафів за ПДР.

Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг - на 38% та 30% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік.

Як змінились борги українців під час повномасштабної війни:

- штрафи за адміністративні правопорушення - +38%

- несплата комунальних послуг - +30%

- на 25% побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Більшість з цих штрафів додалось у 2022 році.

- у категорії "Стягнення коштів" боргів поменшало на 27,5%

- +4,5% боржників по аліментах за два роки.

З лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги. Це не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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