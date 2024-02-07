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«Уже є бойові застосування». Україна починає виробляти дрони за типом російських «ланцетів»
Віцепремʼєр, голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував запуск масового виробництва дронів-камікадзе по типу російських "ланцетів" з дальністю до 40 км. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.
"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку. Зараз на радарах є кілька компаній, і ми тестуємо продукти", - сказав міністр.
За його словами, перші контракти - це питання тижнів, а на фронт вони потраплять незабаром після цього.
"Уже є бойові застосування, але це поки що одиниці. Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках - як палають їхні танки", - сказав Федоров.
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