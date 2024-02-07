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Попит на нові автобуси в Україні в січні скоротився вдвічі - «Укравтопром»
12:23 07.02.2024 |
Первинні реєстрації нових автобусів (включно з мікроавтобусами) в Україні в січні-2024 скоротилися вдвічі до січня-2023 - до 119 од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
Згідно з повідомленням, лідирував на ринку український Ataman із реєстрацією 35 автобусів: у січні минулого року він посідав третю сходинку з 50-ма машинами. Друге місце, як і роком раніше, у Citroen із 33 автобусами (на 19 менше), третє у лідера січня-2023 автобусів Etalon - 15 (у 4,3 раза менше).
На четверту сходинку рейтингу, згідно з інформацією асоціації, вийшли турецькі Temsa з 13 машинами проти трьох у січні минулого року (і восьмим місцем у рейтингу), п'ятим (проти четвертого місця в січні-2023) став ZAZ - 11 автобусів (на 9 менше).
Як повідомлялося, у січні минулого року, за даними "Укравтопрому", попит на нові автобуси зріс більш ніж удвічі до довоєнного січня-2022 - до 239 од.
У 2023 році загальні первинні реєстрації нових автобусів усіх класів в Україні становили 1701 од. - на 86% більше, ніж у 2022 році.
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