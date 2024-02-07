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Усі аудити Рахункової палати України цього року здійснюватимуть відповідно до стандартів ISSAI - Піщанська
11:49 07.02.2024 |
Аудити Рахункової палати України здійснюватимуть за стандартами ISSAI, написала у фейсбуці в середу голова Рахункової палати Ольга Піщанська.
"Днями Рахункова палата затвердила звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на реструктуризацію вугільної галузі. Це один із перших аудитів ефективності, проведений палатою із застосуванням оновленої методології. Загалом планується, що всі без виключення аудити цього року будуть проводитися згідно зі стандартами ISSAI", - повідомила вона.
Звіти з аудитів за стандартами ISSAI відрізнятимуться від попередніх за формою та змістом, зокрема лаконічністю, доступністю, акцентом на головну проблематику. Аудити ж, які розпочалися раніше за старими стандартами, так і будуть завершені за попередньою методологією.
За словами Піщанської, здійснення зазначеного аудиту за 2021 рік - І півріччя 2023 року, виявило критичні проблеми у вугільній галузі, і виконання наданих РПУ рекомендацій допоможе вивести вугільну галузь із колапсу.
Водночас вона наголосила, що Рахункова палата посилюватиме контроль за виконанням своїх рекомендацій та аналізуватиме економічний і соціальний ефект від цих дій. "Впровадження міжнародних стандартів зовнішніх аудитів - пріоритет Рахункової палати зараз. Це не тільки вимога Європейського Союзу, це вимога часу, від виконання якої залежить глобальна довіра до країни і її громадян, і міжнародних партнерів", - зазначила голова РПУ.
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