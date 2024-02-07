У січні український бюджет отримав на 14% більше податків, ніж планувалося - Шмигаль

Надходження до державного бюджету України за січень 2024 року перевищили очікувані показники, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"У перший місяць 2024 р. до державного бюджету надійшло на 14% більше податків і на 30% більше митних платежів, ніж планувалося", - розповів прем'єр-міністр.

Загалом до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд грн, а разом збори до загального та спеціального фонду становлять 154,2 млрд грн.

