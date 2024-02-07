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Христофор Колумб
Угода про вільну торгівлю з Україною пройшла черговий етап ратифікації у Канаді
09:22 07.02.2024 |
Палата громад канадського парламенту у третьому й остаточному читанні схвалила законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за це рішення проголосували 214 із 338 народних депутатів.
Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Сенату - верхньої палати парламенту, де на нього чекає такий само трьохетапний процес схвалення. Після цього законопроєкт мусить своїх підписом затвердити генерал-губернатор, аби він набув чинності.
Прикметно, що законопроєкт підтримали депутати від усіх партій, окрім другої за чисельністю Консервативної. Лідер партії П'єр Полієв раніше пояснював таку позицію небажанням "запроваджувати для українців податок на вуглекислий газ". Він мав увазі запроваджений чинним урядом Джастіна Трюдо податок, який додає невелике мито до всіх викопних енергетичних ресурсів. Хоча у тексті угоди згадується про "пропагування запровадження ціни на вуглекислий газ та заходів для зменшення ризиків його витоку", документ не вимагає від жодної зі сторін запровадження нових мит.
Нагадаємо, оригінальна Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності першого серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. У вересні минулого року під час візиту до Оттави Президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду, яка тепер покриває також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.
Додамо, що за підсумками 2021 року товарообіг між Канадою та Україною сягнув рекордного рівня, наблизившись до 350 мільйонів. Позаминулого року він трохи знизився через фактори, переважно пов'язані із початком російського вторгнення.
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