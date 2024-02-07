Кабмін затвердив новий порядок перерахунку плати за комуналку

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 6 лютого, затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивозу сміття.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Це чіткий алгоритм, який ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав". Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги", - написав Шмигаль.

Затверджений урядом Порядок перерахунку вартості комунальних послуг затверджено на виконання закону "Про житлово-комунальні послуги", уточнив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Порядок встановлює кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, що враховуються при перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги, а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться.

При цьому встановлено, що Порядок не застосовуватиметься на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Водночас визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну №151 від 17 лютого 2010 року "Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості".

Коли скасували мораторій на відключення електроенергії?

Наприкінці грудня минулого року Кабмін непублічно скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості, запроваджений на час воєнного стану у березні 2022 року.

За рішенням уряду, мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Для решти споживачів комунальних послуг відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку. Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

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