Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

Міністерство оборони України зможе розміщувати свої цифрові системи на хмарних сервісах союзників НАТО після набрання чинності законопроєктом №10062 про внесення змін до законодавства щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, пропозиції щодо усунення неузгодженостей у якому Верховна Рада ухвалила у вівторок.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку та криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко у фейсбуці у вівторок, коментуючи заяву голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна про те, що після затвердження неузгодженостей бойові системи не зможуть інтегруватися з іншими системами в хмарних сервісах союзників.

"Слуга" Олександр Федієнко знищив цифрову революції бойових систем ЗСУ (проголосовану в законопроєкті №10062). Нагадую, закон №10062 дозволив винесення бойових систем у військові хмари союзників, чим мав прискорити масштабування наших бойових систем, а також розширити нам доступ до розвідданих партнерів. Усе це мало бути, але не буде. Федієнко і ко вліпили в текст закону правки, якими заборонили бойовим системам (в хмарах союзників) будь-яку інтеграцію з будь-чим (навіть між нашими власним системами)", - написав Шабунін у фейсбуці у вівторок.

На його думку, норми, затверджені Верховною Радою під час усунення неузгодженостей, можуть створити перешкоди для отримання розвідданих від союзників в автоматизованому режимі. Крім того, передавати координати цілей аеророзвідникам доведеться вручну.

"Так, я наполягав і наполягаю, щоб системи, які робить Міноборони, і власні профілі з безпеки розробляло та затверджувало Міноборони. І саме так проголосовано (згідно з нормами законопроєкту №10062 - ІФ-У). Вони можуть обрати будь-який стандарт, будь-яку хмару, що завгодно, головне щоб вони хотіли цього самі. Тому з повною відповідальністю заявляю, що Міністерство оборони України після того, як законопроєкт набуде чинності, може, має право розміщувати свої цифрові системи в хмарах союзників НАТО", - написав у своєму дописі Федієнко.

За його словами, єдина правка, яка з'явилася в тексті закону, - це розміщення реєстру військових ЗСУ за кордоном.

Законопроєкт №10062 розроблено з метою законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами, а також визначення порядку набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану. Документ ухвалила Верховна Рада 16 січня. 6 лютого було затверджено пропозиції щодо усунення неузгодженостей у тексті закону.