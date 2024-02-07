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Елеонор Рузвельт
За рік в Україні планується виробляти близько 120 безпілотників Bayraktar
В Україні продовжується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив гендиректор Baykar Халук Байрактар.
"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - заявив Байрактар.
За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.
Байрактор уточнив, що за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.
При цьому він наголосив, що плани щодо будівництва заводу продовжуються незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.
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