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Транспорт і модернізація об'єктів критичної інфраструктури: Україна нарощує співпрацю із Францією
23:00 06.02.2024 |
Україна нарощує співпрацю із Францією у проєктах відновлення, розвитку транспортної галузі та модернізації обʼєктів критичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ із посиланням на Мінвідновлення, про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном.
Серед спільних ініціатив Кубраков назвав проєкт багатогалузевої технічної допомоги mAIDan Ukraine/Майдан Україна від французької агенції з міжнародного технічного співробітництва Expertise France. Його реалізація почалася у вересні 2023 року, розрахований він на 3 роки. Фінансування в обсязі €14,5 млн надає Міністерство з питань Європи та закордонних справ Франції.
Крім того, Україна та Франція підписали кредитну угоду на суму майже €37 млн на постачання 19 тис. т рейок для Укрзалізниці, що дозволить відремонтувати майже 150 км колій. Кубраков наголошує, що перша тисяча тонн продукції європейського виробника надійде в Україну вже у І кварталі 2024 року.
Згадав віцепрем'єр-міністр з відновлення і проєкт покращення водопостачання у Києві вартістю у €70 млн. Надані кошти будуть спрямовані зокрема на впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.
Фінансує Міністерство закордонних справ Франції і низку проєктів на регіональному рівні. У планах на 2024 рік - спільна робота у сферах реформи децентралізації, підтримка потенціалу громад та зміцнення партнерства між українськими та французькими містами.
Як повідомлялося, Україна та Франція створять робочу групу для напрацювання стратегії й принципів управління підприємствами державної власності та кращих практик централізації функцій власника.
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