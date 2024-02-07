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Кабмін схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня
22:36 06.02.2024 |
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня. Уряд ухвалив рішення на засіданні 6 лютого, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ, наголосив Мельничук.
Документом пропонується з 1 березня:
→ відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
→ поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;
→ передбачити протягом 60 днів із дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.
Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок у разі зміни таким платником свого місцезнаходження.
Президент Володимир Зеленський на початку грудня 2023 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".
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