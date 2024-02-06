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Суд відмовився конфіскувати частку ексголови «Роснєфті» в українській мережі АЗС Shell. Мін'юст готує апеляцію
15:59 06.02.2024 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився конфіскувати частку колишнього голови "Роснєфті" Едуарда Худайнатова у розмірі 49% в ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні.
Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила у п'ятницю, 26 січня, повідомляється на сайті суду.
Водночас суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції, стягнувши у дохід держави активи у розмірі 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що складає 447,6 млн грн.
"Стосовно цієї компанії підприємець може здійснювати права, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження", - зазначається у повідомленні.
Разом з тим, суд відмовив у задоволенні позову в частині стягнення частки ТОВ "Альянс-холдинг", що належить Худайнатову, співвласником якої є іноземна компанія Shell.
Очільниця департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих пояснила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєстрована у Нідерландах материнська компанія шляхом збільшення капіталу розмила частку Худайнатова у ТОВ "Альянс Холдинг" до 2,56%.
"Були отримані відповідні дозволи місцевих вповноважених органів. За позицією опонентів це було здійснено з метою підтримки українського бізнесу в період весни-літа 2022 року. Однак, залучені кошти лише частково надійшли українському підприємству і всупереч угоді про підписку та рішенням Нідерландських судів були перераховані у якості обігових, у вигляді позик, безповоротної фіндопомоги та не були внесені до статутного капіталу", - написала вона у Facebook.
За її словами, ці кошти відразу були використані для забезпечення господарської діяльності компаній, у тому числі для розрахунків з ТОВ "НК "Альянс-Україна", повʼязаним з Худайнатовим.
"Рішенням ВАКС не задоволена. Готуємо апеляцію", - додала представниця Мін'юсту.
Своєю чергою у компанії Shell plc, яка управляє однойменною мережею АЗС, привітали таке рішення суду.
"Суд визнав, що Shell справді володіє 97,44% ТОВ "Альянс Холдинг" та відповідними підприємствами, тим самим не задовольнивши позов Міністерства юстиції щодо ТОВ "Альянс Холдинг", - наголошується у повідомленні.
Відтак, в компанії планують зосередитися на продажу пального і наданні інших послуг через 117 функціонуючих АЗС в Україні.
Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".
Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".
Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні - ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.
У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.
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