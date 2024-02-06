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АНАЛІТИКА

Перші виплати за новим механізмом підтримки України на EUR50 млрд розпочнуться в березні - фон дер Ляєн

 

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн анонсувала початок виплат у рамках нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility на березень поточного 2024 року.

"Політична домовленість, укладена вчора ввечері щодо Ukraine Facility на EUR50 млрд, є важливим кроком уперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати таке необхідне фінансування і забезпечуватимемо передбачуваність нашому відважному партнеру та претенденту на членство. Плануємо розпочати виплати в березні", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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