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Україна близька до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту - Мінекономіки
23:21 05.02.2024 |
У січні 2024 року Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту - вітчизняні виробники експортували 12 млн т продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн т продукції. Це лише на 2 млн т менше, ніж у довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн т було вивезено морським транспортом", - сказала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, не менш оптимістичними є перспективи. Минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків за страховкою UNITY, створеною українським урядом спільно з партнерами. Вартість страховки цього судна становила лише 0,75% від його вартості.
«Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета - вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції», - зазначила Свириденко.
Як повідомлялось, торік надходження від експорту сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття, що стало наслідком проблем у логістиці. У Мінекономіки повідомили, що за підсумками 2023 року в Україні зросли фізичні обсяги експорту - до майже 100 млн т товарів. Це на 112 тис. т більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі річний показник експорту скоротився на 18,7% - до 35,8 млрд дол.
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