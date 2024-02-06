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Від управління арештованими активами до бюджету надійшло ₴59 мільйонів
23:07 05.02.2024 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило у січні надходжень до бюджету на 59 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
«З початку 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило прибуток державної скарбниці від управління активами на суму 59 млн грн. Один місяць роботи дав у бюджет у півтора рази більше у порівнянні з 2022 роком та становить 60% всіх надходжень за попередній рік», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що левову частку надходжень забезпечили відрахування ПАТ «Укрнафта», який сплатило гарантований платіж у сумі 21 млн грн від управління АЗК Glusco, та 23 млн грн від АТ ДАТ «Чорноморнафтогаз» у якості дивідендів від доходів з управління 26 облгазами Фірташа.
Крім того, АРМА вже придбало «Військових облігацій» на суму 3,7 млрд грн. Станом на 5 лютого 2024 року загальний портфель облігацій вже приніс процентного доходу у майже 300 млн грн. Прогнозний процентний дохід від облігацій на 2024 рік складає 600 млн грн.
Валютний депозитний портфель АРМА за січень збільшився на $5,7 млн та становить майже $20 млн та €7,8 млн. Значну частину цих коштів державний орган планує спрямувати на придбання «Військових облігацій» після затвердження змін до Закону про АРМА, які наділятимуть Агентство такими повноваженнями.
Як повідомлялося, ПАТ «Укрнафта», управитель арештованих АЗС Glusco, перерахувало до бюджету 21 млн грн гарантованих платежів.
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