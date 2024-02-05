Бюро економічної безпеки за 2023 р. відшкодувало до бюджету 2,2 млрд грн.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за 2023 рік відшкодувало до бюджету 2,2 млрд грн, передало до АРМА майно на 43,7 млрд грн, повідомив керівник відділу Головного підрозділу детективів БЕБ Сергій Кривун.

"Що стосується видатків держави на утримання бюро економічної безпеки, то вони протягом 2023 року становили 757 млн грн. Своєю чергою під час проведення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях бюро відшкодувало збитків на суму понад 2,2 млрд грн, наклало арешти на майно підприємств і фізичних осіб на суму понад 43 млрд грн. Це майно передано в АРМА", - сказав він в інтерв'ю, розміщеному в Телеграм-каналі БЕБ у суботу.

Він назвав три найрезонансніші справи БЕБ. "Це справа Дмитра Фірташа. Посадові особи низки облгазів завдали збитків оператору газотранспортної системи протягом 2021 року на суму понад 4,2 млрд грн", - сказав Кривун.

"Наступним кейсом, про який можна сказати, це справа, пов'язана з діяльністю підприємства "Укртатнафта". Було встановлено, що протягом 2022 року з моменту повномасштабного вторгнення посадові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, ухилялися від сплати податків. Також було встановлено факт розтрати ресурсу нафти імпортного походження - азербайджанської нафти - вартість якої становить понад 2 млрд грн.", - додав Кривун.

Ще однією резонансною справою, за його словами, "можна назвати провадження, під час якого на території парку Межигір'я було виявлено підпільне виробництво товарів широкого вжитку. Серед них були і побутова хімія, і продукти харчування... Під час досудового розслідування було встановлено коло осіб, які організували це виробництво".

За словами представника БЕБ, резонансними також були низка справ щодо ввезення в країну брендових речей і автомобілів, які декларувалися як гуманітарна допомога або допомога ЗСУ, а потім з'являлися у відкритому продажі, наприклад, через ОLХ.