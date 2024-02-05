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АНАЛІТИКА

Міноборони починає закуповувати продукти через нову агенцію

Міноборони починає закуповувати продукти через нову агенцію

 

Державне підприємство Міністерства оборони "Агенція закупівель у сфері оборони" (Державний оператор тилу) оголосило на Prozorro перші закупівлі за напрямом харчування. Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Процедури загальною очікуваною вартістю майже 11 млрд грн оголошені на постачання в 11 секторів:

• Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська

• Волинська - Рівненська - Житомирська
• Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька
• Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська
• Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська
• Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська
• Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська
• Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська
• Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська
• Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська
• Чернівецька - Івано-Франківська - Тернопільська

Кожен сектор складається з обовʼязкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Тендерна документація до кожного тендеру має більше ніж десяток додатків, серед яких каталог продуктів харчування і граничні ціни до них. Наприклад, картопля не може бути дорожчою за 21 грн, яйця - 5,4-5,7 грн за шт.
 

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