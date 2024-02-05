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Дефіцит держбюджету України в січні-2023 впав до 14,9 млрд грн через брак фінансування - Мінфін
16:42 05.02.2024 |
Дефицит государственного бюджета Украины после роста в декабре 2023 года до рекордных 285 млрд грн по сравнению со 145,1 млрд грн в ноябре в январе этого года упал до 14,9 млрд грн, такие оперативные данные Госказначейства сообщило Министерство финансов в понедельник.
Оно уточнило, что по общему фонду дефицит сократился с 274,4 млрд грн в декабре и 162,5 млрд грн в ноябре до 33,3 млрд грн.
Минфин указал, что кассовые расходы госбюджета в январе упали до 169,3 млрд грн после рекорда декабря в 548,2 млрд грн и 337,9 млрд грн в ноябре.
По общему фонду расходы сократились до 149,5 млрд грн с 397,7 млрд грн в декабре и 286,3 млрд грн в ноябре.
Как отметил Минфин, в январе 2024 года поступления в общий фонд госбюджета уменьшились до 116 млрд грн со 127,1 млрд грн в декабре и 121,7 млрд грн в ноябре, при этом грантовая международная помощь сократилась до 3,4 млрд грн с 20,5 млрд грн в декабре, тогда как в ноябре она отсутствовала.
Ведомство уточнило, что налог на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров в январе принес 35,1 млрд грн по сравнению с 22,5 млрд грн в декабре, при этом возмещение НДС сократилось с 10,9 млрд грн до 9,8 млрд грн.
Импортный НДС добавил бюджету еще 37 млрд грн (в декабре - 35,7 млрд грн), налог на прибыль предприятий - 2 млрд грн (против 4,1 млрд грн в том же сравнении), налог на доходы физических лиц и военный сбор - 13 млрд грн (20,9 млрд грн), рентная плата за пользование недрами - 3 млрд грн (3,5 млрд грн). Акцизный налог принес еще 12,2 млрд грн (8,3 млрд грн), ввозная и вывозная пошлина - 4,6 млрд грн (3,2 млрд грн).
Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в ноябре 2023 года снизились до 34,2 млрд грн с 53,1 млрд грн в декабре, добавил Минфин.
При этом отмечается, что Госналогслужба перевыполнила месячную роспись доходов на 13,8%, или 7,3 млрд грн, тогда как Гостаможслужба - на 30,3%, или 11 млрд грн.
Согласно данным министерства, фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета в январе 2024 упали до 43,28 млрд грн, или на 34,6% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ в январе было получено 32,03 млрд грн, из которых в иностранной валюте - 19,3 млрд грн, или $250 млн и EUR235 млн.
Платежи по погашению госдолга в январе-2024 составили 17,5 млрд грн, или 94,6% от плана, тогда как по обслуживанию - 9,5 млрд грн, или 90,6% от плана.
Минфин подчеркнул, что ролловер по ОВГЗ в январе был полным: привлеченные по ОВГЗ средства позволили полностью покрыть потребности в выплате по ним.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн грн, или 20,6% прогнозного ВВП. Доходы госбюджета-2024 определены в размере 1,77 трлн грн (не учитывают возможную грантовую помощь), расходы - 3,36 трлн грн при заложенном среднегодовом курсе 40,7 грн/$1.
В то же время, по оперативным данным, доходы госбюджета-2023 составили 2,67 трлн грн, из которых грантовая помощь - 0,43 трлн грн. Кассовые расходы госбюджета за минувший год превысили 4 трлн грн, а дефицит составил 1,33 трлн грн при среднегодовом курсе около 36,6 грн/$1.
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